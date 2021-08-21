HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması güncellendi.

Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.

Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

Vatandaşlar, ana ekranda yer alan AB Uyumlu Sağlık Pasaportu butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ‘HealthPass’ uygulamasına yönlendiriliyor.

HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'nın Covid-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı aldığını duyurdu.