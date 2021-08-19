AB Türkiye'nin Covid-19 aşı sertifikasını tanıyacak

Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'nın Covid-19 aşı sertifikalarını tanıyacağını açıkladı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada bu ülkelerin Covid-19 aşı sertifikalarına denklik verileceği belirtildi. Komisyon bu kararla yarından itibaren bu üç ülkenin Covid sertifikalarının AB'de kabul edileceğini ve bu sertifikaların AB Dijital Covid Sertifikası ile aynı koşullara tabi olacağını duyurdu.

AB Dijital Covid-19 Sertifikası düzenlemesi 1 Temmuz'da AB ülkeleri ile Norveç, İsviçre, İzlanda gibi bazı birlik dışı Avrupa ülkelerinde yürürlüğe girmişti.

Türkiye'de aşı sertifikası almak için ikinci doz aşısını tamamlamış olmak gerekiyor. İkinci doz aşısını olmuş kişiler Sağlık Bakanlığı'nın "COVID-19 Aşı Kartı"nı e-Nabız üzerinden ya da Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.