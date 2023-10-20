'Herkese Audi de bana Passat mı' diye isyan eden gübre sevdalısı Keleş İYİP adayı oldu

İYİP, 31 Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde adaylarını tanıtmaya devam ederken, partisine transfer ettiği yeni isim eski AKP'li belediye başkanı Mehmet Keleş oldu. İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in bizzat katıldığı teşkilat buluşmasında, Keleş Düzce Belediye Başkanı adayı olarak duyuruldu.

İYİP'in yeni adayı Keleş, araba sevdası, FETÖ'cü damadı, yollara döktüğü gübre ve diktirdiği heykellerle hafızalara kazınmıştı.

Keleş’in damadı Emre Kurt hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “FETÖ” soruşturması yakalama kararı çıkarılmış, Kurt saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Emre Kurt (Damadı)

2017 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün Düzce ayağında, Keleş kamp alanına bir kamyon gübre döktürmüştü.

Adalet Yürüyüşü (2017)

AKP'nin Müslüman Kardeşler'e yakınlığı nedeniyle giderek sembolleştirdiği 'Rabia' işaretinin de heykelini meydana yaptırmıştı.

Keleş'in gündem olduğu bir diğer konu da araba sevdası.

O dönem 650 bin liraya makam otomobilini yenileyen Keleş, yapılan eleştiriler üzerine “Tüm belediye başkanları Mercedes ile, Audi ile gelsin, Düzce Belediye Başkanı Passat mı çeksin yanlarına? Böyle mi olsun istiyorsunuz?” demişti.

Keleş ve arabası.

MHP'ye niyet, İYİP'e kısmet

Mehmet Keleş, 2 Ekim 2017'de AKP Genel Merkezi'nin talimatı üzerinden görevinden istifa etmişti. Her yerel ve genel seçimde adı kulislerde konuşulan Keleş, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde MHP’den şansını denemiş, hatta MHP lideri Devlet Bahçeli ile makamında da görmüşmüş ancak aday gösterilmemişti.