Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2,5 litre kolaya zam geldiğini duyurdu. 2,5 litre Coca Cola'nın fiyatı gelen bu zamla birlikte 45 lira oldu.
Emre Alım - Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Her şeye zam yağıyor: Kola 45 lira oldu
İğneden ipliğe her şeye zam gelirken, gazlı içeceklere de yüksek bir zam daha geldi.
Haber Merkezi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2,5 litre kolaya zam geldiğini duyurdu. 2,5 litre Coca Cola'nın fiyatı gelen bu zamla birlikte 45 lira oldu.