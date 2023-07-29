Her şeye zam yağıyor: Kola 45 lira oldu

İğneden ipliğe her şeye zam gelirken, gazlı içeceklere de yüksek bir zam daha geldi.

Haber Merkezi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2,5 litre kolaya zam geldiğini duyurdu. 2,5 litre Coca Cola'nın fiyatı gelen bu zamla birlikte 45 lira oldu.

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