Cumhur İttifakı'nın ortağı yerel seçim kararını verdi

Cumhur İttifakı’nın ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlere dair kararını açıkladı.

"Önümüzde yerel seçimler var. Büyük Birlik Partisi olarak yerel seçimlerde yine kendi adımız, amblemimizle seçime girme noktasında hazırız ve bütün hazırlıklarımızı da buna göre gerçekleştiriyoruz" diyen Destici, "Ama tabi ki Cumhur İttifakı olarak belli vilayetlerde, büyük şehirlerde bir işbirliği söz konusu olduğunda elbette ki Büyük Birlik Partisi bunu kendi kurullarında değerlendirerek bir karar verecektir" ifadesini kullandı.