EGM: IŞİD'in önemli isimlerinden A.A, Amasya'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), IŞİD'in önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A.'nın Amasya'da yakalandığını duyurdu.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunları kaydetti:
"İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar kapsamında; IŞİD terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahıs 28 Temmuz 2023 tarihinde Amasya'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir."