EGM: IŞİD'in önemli isimlerinden A.A, Amasya'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, IŞİD'in önemli isimlerinden A.A.'nın Amasya'da yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), IŞİD'in önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A.'nın Amasya'da yakalandığını duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunları kaydetti:

"İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar kapsamında; IŞİD terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahıs 28 Temmuz 2023 tarihinde Amasya'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir."