'Her şeye de zam geldi' dedi diye kaymakamlıkta gözaltına aldılar

Malatya'nın Arguvan ilçesinde kaymakamlığa bir dilekçe işi için giden Kemal Çelik ismindeki bir yurttaş, görevlilerler selamlaştığı sırada kaymakam koruması olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından yaka paça dışarı çıkarılarak göz altına alındı.

"Burada her şeye zam geldi diyemezsin"

Arguvan Kaymakamlığı'na bir dilekçesini teslim etmek üzere giden Kemal Çelik, görevlilerle selamlaştığı sırada bir görevlinin "Nasılsınız?" sorusuna "Nasıl olalım bu hayat pahalılığında iyi olmaya çalışıyoruz" demesi üzerine kaymakam koruması olduğu iddia edilen bir kişi tarafından "buradan her şey pahalı, her şeye zam geldi diyemezsin" diyerek uyarıldı.

Olay karşısında şaşkınlık yaşayan Çelik, uyaran kişinin neden uyardığını anlamadığını ifade ettiği sırada "provakatör müsün kardeşim sen" denilerek uzaklaştırıldığını ifade etti. Kendisinin dilekçe vermek için geldiğini söylese de üzerine yürüyen koruma tarafından dışarı çıkarılmaya çalışılan Kemal Çelik hakkında tutanak tutuldu.

Kemal Çelik

'Hukuksuz yere, 3 saat gözaltında kaldım'

Yaşanan olayın hukukta bir yeri olmadığını, insani bir iletişim sırasında olağan bir sohbetin konusu olan cümlelerle iletişim kurduğu esnada, kaymakam korumasının üzerine yürüdüğünü ifade eden Kemal Çelik, "Yaşanan şeyin hukukta yeri yok. Haksız yere 3 saat gözaltında kaldım. İşlerim aksadı, zamanım heba oldu. Üstelik sonra tekrar çıkardılar ve bu sefer de zamlardan söz ettiğim için değil de sesimi yükselttiğim ve ortalığı karıştırdığım için göz altına alındığımı ifade ettiler. Halbuki kaymakamlık orası, kamera kayıtları da ortada. İncelediler bir bahane bulamadılar. Sonra da serbest bıraktılar" dedi.

'Evet AKP'nin adamıyım ne olmuş?'

Görevlileri uyardığını ifade eden Kemal Çelik, uyarıları sırasında "adaletli olun, siz devletin görevlisisiniz AKP'nin değil" dediği sırada görevlinin "AKP'nin adamıyım ne olmuş, var mı bir itirazın" dediğini belitti. İlçe emniyeti tarafından tutulan 22.03.2022 tarihli tutanağı gösteren Çelik, "Gördüğünüz gibi burada da sadece bir tartışma üzerine olayın büyüdüğü yazıyor. Ortada bir hakaret, bir kaba tavır ya da şiddet dahi yokken görevliler üzerime yürüdü ve burada zamlardan söz edemezsin dediler. Burada konuşma, orada konuşma, vatandaşın ağzını mı bağlayacaklar, nerede konuşacağız. Nasılsınız sorusuna bu memlekette başka nasıl cevap verilir" dedi.