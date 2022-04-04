TKP'den enflasyon açıklaması: Türkiye bir açlık sorunuyla karşı karşıyadır

TÜİK Mart ayında enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon Mart'ta 5,46, yıllık olaraksa yüzde 61,14 olarak gerçekleşti. Enflasyon Araştırmaları Grubu'nun (ENAG) Mart ayı için ulaştığı rakamlarsa bunun iki katı seviyesinde. ENAG'a göre Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi Mart ayında yüzde 11,93 artarken, bu artış yıllık yüzde 142.63 olarak gerçekleşti.

Türkiye Komünist Partisi'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda "Türkiye bir açlık sorunuyla karşı karşıyadır" denildi:

"Devletin resmi verileriyle dahi rekor kıran enflasyon, emeğiyle geçinen insanların cebinden zenginlere para aktarımının aralıksız devam ettiğini gösteriyor. En temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların sayısı hızla artarken Türkiye bir açlık sorunuyla karşı karşıyadır.

Emekçiler için fatura ve kiralar ödenemez durumda, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşım imkansız hale gelmiştir. Parası olana yaşama hakkı veren bu düzenin sürdüğü her gün insanlığa karşı suç işlenmektedir. Geleceğimiz için TKP gönüllüsü olmanın vaktidir."