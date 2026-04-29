Her şey zamlanırken emeklinin bayram ikramiyesi değişmedi
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 29.04.2026 , 13:02
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır" dedi.
İkramiye hakkı sadece SGK üzerinden emekli, yaşlılık, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanları kapsıyor.
Buna göre 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyeleri şöyle olacak:
- Emekli aylığı alanlar: 4.000 TL
- Yüzde 75 hisse ile ölüm aylığı alanlar: 3.000 TL
- Yüzde 50 hisse ile dul aylığı alanlar: 2.000 TL
- Yüzde 25 hisse ile yetim aylığı alanlar: 1.000 TL
