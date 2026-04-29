Her şey zamlanırken emeklinin bayram ikramiyesi değişmedi

Çalışma Bakanı Işıkhan Kurban bayramı ikramiyeleri için “aynı miktarda vereceğiz” dedi.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 29.04.2026 , 13:02

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır" dedi.

İkramiye hakkı sadece SGK üzerinden emekli, yaşlılık, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanları kapsıyor.

Buna göre 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyeleri şöyle olacak:

  • Emekli aylığı alanlar: 4.000 TL
  • Yüzde 75 hisse ile ölüm aylığı alanlar: 3.000 TL
  • Yüzde 50 hisse ile dul aylığı alanlar: 2.000 TL
  • Yüzde 25 hisse ile yetim aylığı alanlar: 1.000 TL
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.