Erdoğan: İnsanlar her geçen yıl iş hayatında daha uzun süre kalacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 6. Beceriler Zirvesi'nde konuştu.

Dünya nüfusunun giderek yaşlandığını söyleyen Erdoğan “işgücü piyasalarının yeni baskılara, yeni meydan okumalara maruz kaldığını” belirtti.

Kimi ülkelerde adına “karanlık fabrika” denilen tamamen otomasyona dayalı üretim tesisleri hızla yaygınlaştığını kaydeden Erdoğan “işgücü açısından sanayi devrimine benzer bir değişim dalgasıyla karşı karşıya olunduğunu” savundu.

Eğitim alanının bu süreçte “öncelikli mesele” olduğunu kaydeden Erdoğan "Nazarı dikkate alınması gereken bir diğer husus şudur. 2030'da dünya nüfusunun beşte birinin 60 yaş ve üstü kişilerden oluşacağı, 2050'de ise bu oranın dörtte biri bulacağı tahmin ediliyor” dedi.

Erdoğan “Dolayısıyla insanlar iş hayatında her geçen yıl geçmişe kıyasla daha uzun süre kalacak demektir” ifadesini kullandı.

'Aile bağlarımızın halen diri olması...'

Dünyadaki “aşırı bireyselleşme” ve “geleneksel aile yapısının çözülmesi”nden yakınan Erdoğan “Hamdolsun ülkemiz bu konuda dünyanın pek çok ülkesine kıyasla çok iyi bir yerdedir. Aile bağlarımızın halen diri olması, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün halen güçlü olması bize önemli bir avantaj sağlamaktadır” dedi.

Türkiye’de mesleki eğitim adı altında çocuklar ve zorunlu eğitim çağındaki gençler okul yerine haftanın 4 gününü işyerlerinde çalışarak geçirirken, açlık sınırının altında emekli aylığıyla hayatta kalma mücadelesi veren birçok emekli de inşaat gibi ağır işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Son dönemde hem çocuk hem de yaşlı işçilerin çalışırken ölümlerindeki artış iş cinayetleri verilerine yansıyor.

Erdoğan ise “kimseyi dışarıda bırakmamaya özen gösterdiklerini” öne sürdü:

Buna rağmen bir taraftan toplumun temeli olan aile müessesesini çeşitli projelerle güçlendirirken diğer taraftan da dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik sistemiyle kimseyi dışarıda bırakmamaya özen gösteriyoruz.”

Patronlara yeni destekler sunacaklarını açıkladı

Erdoğan konuşmasında ayrıca “demokrasinin askıya alındığı günlerde ikinci plana itilen” diye nitelediği mesleki eğitimi tekrar “cazibe merkezi” haline getirdiklerini söyledi.

Çeşitli programlarla eğitim kurumlarının iş dünyasıyla “irtibatını artırdıklarını” belirten Erdoğan patronlara verilecek yeni destekleri de duyurdu.

Erdoğan "6 Ocak'ta kamuoyumuzla paylaştığımız 'Gençliğin Üretim Çağı Güç Programı' bunlardan biridir. Güç Programı ile staj imkanlarından beceri kazandırmaya, mesleki yönlendirmeden ücret desteklerine kadar pek çok başlıkta gençlerimize ve işverenlerimize yeni destekler sunacağız. Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır. Projemizle çalışma hayatımıza yüzyıllardır yön veren usta-çırak ilişkisini de günümüz şartlarına adapte etmiş olacağız" diye konuştu.