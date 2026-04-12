Emekliler taleplerini İstanbul'dan haykırdı: 'Emeklilik artık dinlenmek değil, hayatta kalma mücadelesidir'

Tüm Emeklilerin Sendikası'nın çağrısıyla Kadıköy'de "Sefalet Zulmüne Son" mitinginde bir araya gelen emekliler; 20 bin lira seyyanen zam, bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılması ve en düşük emekli aylığının en düşük memur aylığına eşitlenerek kademelendirilmesi istendi.

ANKA'nın haberine göre, mitingde konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası MYK üyesi Metin Tekiz, iktidarın ekonomi politikalarının emekliyi açlığa mahkum ettiğini vurguladı. Tekiz, emeklilerin içinde bulunduğu durumu şu sözlerle özetledi:

Yıllarca çalıştık! Ürettik! Bu ülkeyi ayakta tuttuk. Ama bugün… Emeklilik artık dinlenmek değil, yoksulluğa karşı hayatta kalma mücadelesidir. Gerçek budur. Emekli aylıkları açlık sınırının altındadır. Pazar filesi boş, sofralar eksik, ilaçlar yarım. Otogarlarda sabahlayan emekliler var! Ucuz, sağlıksız odalarda yaşamaya çalışan emekliler var. Kirasını ödeyemediği için evsiz kalan emekliler var. Hastanelerin acil servislerinde sabahlayan emekliler var. Bu bir kader değildir. Bu bir tercihtir. Bu düzen; emeği değersizleştiren, insanı yok sayan bir düzendir.

TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Tekiz, gerçek enflasyonun pazarda ve faturalarda yaşandığını, iktidarın ise emekliye "sadaka gibi zamlar" sunduğunu söyledi.

24 yıldır uygulanan politikaların siyasi ve ekonomik bir yıkıma neden olduğu belirtilen açıklamada, bu yıkımın faturasının emekliler ve asgari ücretlilere kesildiği ifade edildi. Emekli aylıklarının yetersizliğine değinilerek şu veriler paylaşıldı:

Bugün emeklilerin ortalama aylığı 23 bin 500 lira civarındadır. Hak sahibi yetimin, dulun ve engellinin aylığını söylemeye dilimiz varmıyor. Bu aylıklar 5-6 bin liradan başlıyor. Ne yazık ki bu yurttaşlarımızın sayısı 4,5 milyon civarındadır. Diğer yandan 5 milyon emeklinin emekli aylığı hazine yardımıyla birlikte 20 bin liradır. İktidar, üniversite mezunları dahil olmak üzere tüm emeklileri en düşük seviyelerde eşitlemek istiyor. İktidarın bu tutumu, vahşi kapitalizmin tezahüründen başka bir anlam taşımıyor.

'20 bin lira seyyanen zam acil ihtiyaçtır'

Emekliler, taleplerini sıralarken özellikle 5510 sayılı yasanın değişmesi gerektiğine vurgu yaptılar. İktidara "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" atasözüyle seslenen emekli örgütleri, acil önlem alınması çağrısında bulundu:

Acilen her emekli aylığına ilave olarak 20 bin lira seyyanen zam veya hazine yardımı şeklinde bir önleyici tedbir uygulanmalıdır. Temmuz ayında itibaren tüm emeklilerin ve emeği ile geçinenlerin sorunlarına gerçekçi çözümler üretilmelidir. Artık emeklilerin talepleri görmezden gelinemez. Anayasanın 90.maddesinde belirtilen uluslararası sözleşmelerden doğan sendika hakkının iç hukukta düzenlenmesi mutlak yapılmalıdır. Emeklilerin sendika hakkı tanınmalı, sendikal örgütlenmemizin önünde ki tüm engeller kaldırılmalıdır.

Bayram ikramiyelerinin mevcut haliyle anlamsızlaştığını belirten emekliler, bu ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını, sağlıkta katkı paylarının kaldırılmasını ve intibak yasasının bir an önce çıkarılmasını talep etti.