Her gün yeni bir çatışma haberi: Silahlı çatışmada 1 ölü, 12 yaralı

Siyasetteki nefret dili ve ekonomik krizle birlikte ülkede mafyalaşma ve şiddet eğilimi de tırmanıyor. Bireysel silahlanmanın artması sonucunda, silahlı çatışma haberlerinin sayısında da ciddi bir artış söz konusu.

Son zamanlarda artış gösteren silahlı çatışma haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan 33 yaşındaki İbrahim Kurt, hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan, sopa, bıçak ve silah ele geçirildi. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.