'Her ay 9 bin 700 kepenk kapanıyor'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre 2023’ün ilk 5 ayında 48 bin 300 esnaf daha kepenk kapattı. 2023'ün ilk 5 ayında kapanan dükkan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış göstererek 48 bin 300’e ulaştı. 2022 yılının ilk 5 ayında 37 bin 750 esnaf kepenk kapatmıştı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2023'te her ay ortalama 9 bin 700 esnafın kepenk indirdiğine işaret ederek, “Pandemi döneminin faturasını en ağır şekilde ödeyen esnaf toparlanmaya çalışsa da ne yazık ki ayakta kalamıyor. Ne bayramlar, ne de düğün ve tatil sezonunun açılması esnafın işlerini düzeltti” dedi.

'Esnaf yüzde 60 oranında bir kira artışına maruz kaldı'

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, işyerlerindeki kira artışının Temmuz ayında yüzde 59,95 olarak gerçekleştiğini kaydeden Başevirgen, "İşyerlerine, konutlardaki gibi bir kira artışı sınırlaması getirilmediği için Temmuz ayından itibaren esnaf yüzde 60 oranında bir kira artışına maruz kaldı. Yani mevcut kira bedeli 16 bin lira olan esnaf yüzde 60’lık bir artışla 25 bin 600 lira kira ödeyecek. Yıllık ödenen kira bedeli ise 300 bin lirayı aşacak. Üstelik dükkan sahipleri yasal kira artışının çok üzerinde bedeller talep ediyor. Birikmiş borçlarını bile ödemekte zorlanan esnaf bir yılda bu kadar para kazanamıyor ki sadece kiraya 300 bin liradan fazla para ödeyebilsin" diye konuştu.

'KOBİ'lerin borcu beş ayda 508 milyon lira arttı'

Pandemi döneminden bu yana taşıdıkları borç yükünü hafifletemeyen KOBİ'lerin bankacılık sektörüne olan borçlarının Nisan ayında önceki aya göre 172 milyon lira daha artarak 2 trilyon 600 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Başevirgen, “Masraflar çevrilebilir olmaktan çıktı. Tek çareyi bankalardan kredi kullanmakta bulan KOBİ'lerin borcu, beş ayda 508 milyon lira arttı. Bankalara borçlu KOBİ sayısı nisan ayında 4 milyon 665 bin oldu. Mart ayında borcu takibe düşen KOBİ sayısı 326 bin 624 iken bu sayı nisan ayı itibari ile 349 bin 498’e ulaştı” dedi.

'Kepenk kapatmalar ne yazık ki devam edecek'

Sayıların kaygı verici boyuta ulaştığını ifade eden Başevirgen, şunları söyledi:

"Artan döviz kuru, yüksek maliyetler ve enflasyonun son 25 yılın zirvesine çıkması şirketlerin ve ticari işletmelerin tek tek kapanmasına neden oldu. Elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamlar, çalışan maliyetlerindeki artış ve vatandaşın alım gücündeki büyük düşüş esnafı kepenk indirmeye zorluyor. Esnaf yok olurken işsizler ordusu da hiç olmadığı kadar hızlı büyüyor. İşletmelerin borç yükü ve artan maliyetleri de göz önüne alındığında iflaslardaki artış ve kepenk kapatmalar ne yazık ki devam edecek. Ülke ekonomisi durma tehlikesi ile karşı karşıya.”