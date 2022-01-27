Hepsijet işçilerine 1 TL'lik zam: İşçiler kontak kapattı

Trendyol emekçilerinin direnişinin kazanımla sonuçlanması sonrası şimdi de HepsiJet adlı firmada çalışan işçilere yapılan zam tepki konusu oldu.

Konuya ilişkin HepsiJet Çalışanları tarafından yapılan açıklama şöyle:

Biz Hepsijet emekçileriyiz. Her gün evlerinize kargo taşıyoruz. Ama o paketleri nasıl paket taşıyoruz biliyor musunuz? Koşarak! Çünkü bizim paket başı ücretimiz 3,75 TL. Bize 2022 için sundukları zam teklifleri de 4,75 TL. Yani 1 TL zam veriyorlar.

Paket başı ücretle çalışıyoruz. Sabit ücretimiz yok. Paket taşırsak para var, paket taşımazsak para yok. Ve iş yükümüz ağır, kazancımız az. Bir günde 200 km yol yapan arkadaşlarımız var. Araç masrafları, benzin, bakım, muhasebe tüm bu masraflar bizim cebimizden gidiyor. Benzine, ekmeğe, peynire gelen zamlar ortada. Ev geçindiriyoruz, araç kredisi ödüyoruz. Aldığımız ücret, asgari ücretin bile altında kalıyor.

Hakkımızı aramaya kalktığımızda ise facebookta bir gönderiyi beğendik diye sorguya çekiliyoruz. Bu nasıl adalet? Sesimizi herkesin duyurmasını, istediklerimizi tüm yöneticilerin duymasını istiyoruz.

Biz HepsiJet emekçileri olarak, her gün evlerinize paketlerinizi taşıyan ve alın teri dökenler olarak hakkımızı istiyoruz.

1. Garanti 12,5 bin TL + KDV bizim hakkımız.

2. 50 km üzerinde, km başına yakıt desteği istiyoruz.

3. Hakkını arayan işçilere uygulanan baskı, tehdide son verilsin. Sözleşmesi feshedilen tüm arkadaşlarımızın sözleşmeleri yenilensin.

Sesimizin kulaktan kulağa yayılacağını biliyoruz. Tüm Hepsijet çalışanlarını birlik olmaya ve hakkımızı aramaya davet ediyoruz. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz.

Antalya'da işçiler kontak kapattı

İşçiler yapılan zamma tepki göstererek Antalya'da kontak kapattı: