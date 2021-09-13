Hendek Patlaması davası: Sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın davasında dördüncü duruşma bugün görülüyor.

Davanın dördüncü duruşmasında tanıkların dinlenmesine geçildi.

Sanık müdafiilerinin tanık olarak dinlenmesini istediği kişiler, beyanlarında kaçak barut üretiminin olduğunu kabul etti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı mütaalasını verdi. Savcı, mütalaasında, tutuklu sanıklar Yaşar Coşkun ve Hasan Ali Velioğlu’nun kaçma şüphesinin var olması, bir kısım delillerin toplanmamış olması, adli kontrol tedbirinin yetersiz olduğunun anlaşılmış olduğunu ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşma sonucunda, Yaşar Coskun ve Hasan Ali Velioğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi.

Davanın bir sonraki duruşması, 25 Ekim 2021 saat 10.00'a ertelendi.

MİT: Sabotaj ihbarı yok

Patlamaya ilişkin sabotaj iddiaları, mahkeme heyetinin isteği üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından incelenirken, MİT tarafından mahkemeye gönderilen cevap yazısında, patlamaya ilişkin bir sabotaj ihbarının olmadığı belirtildi.

'Hiçbir önlem alınmayarak bu olaya zemin hazırlanmasına öfkeliyim'

Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın kardeşi Mervenur Yılmaz, duruşma öncesi açıklama yaptı.

Yılmaz, “İçimdeki acıyı size anlatamam ama öfkemden biraz bahsedebilirim. Öfkemin asıl sebebi şu içeriden çıkacak olan içerideki sanıklardan çok bizlerin korkuyor olmasına öfkeliyim. Defalarca kez yaşanmış olan olaylara karşı hiçbir önlem alınmayarak bu olaya zemin hazırlanmasına öfkeliyim. İçerideki sanıkların hiçbir vicdan azabı çekmeyerek pişkince verdikleri ifadelere öfkeliyim. Ne söylesek az. Ben artık adaleti aramak istemiyorum. Çünkü adalet aranan bir şey olmamalı. Adalet yerini bulsun istiyorum” dedi.

Fabrika patronu, patlamadan işçileri sorumlu tutmuştu

Sakarya Hendek'te patlamanın meydana geldiği fabrikanın patronu olan MÜSİAD Şube Başkanı Yaşar Coşkun, verdiği ifadede, patlamadan işçileri sorumlu tutmuştu.. Ayrıca Coşkun ifadesinde, ''yaşamını yitiren işçilerin aileleri için 'Cenazeyi almadan tazminat peşine düşenler var'' demişti.

Patlamadan mühendisleri, iş güvenliği uzmanlarını ve işçileri sorumlu tutan Coşkun, ''Bunun, belirlenmesinin sorumluları ise kimya mühendisleri ve iş güvenliği uzmanıdır. Uyarılara rağmen işçiler fazla malzeme getirmeye devam ediyorsa işçiler de sorumludur. Bunun kontrolü ve sorumluluğu bende değildir. Bu hususta iş güvenliği ve sorumlu müdür deftere yazmış ise de bana iletmemiştir. Ayrıca defter önüme gelmemiştir. Gelseydi zaten imzam olurdu'' ifadelerini kullanmıştı.

Patlama akşamı patrona düzenlenen ‘moral yemeği'

Fabrikadaki patlamanın yaşandığı gün maya çalışırken, MÜSİAD tarafından ilçede patrona “moral yemeği” verilmişti.

MÜSİAD Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun'a ait havai fişek fabrikasında yaşanan patlamadan birkaç saat sonra, Hendek ilçesinde MÜSİAD Genel Başkanı ve şube başkanlarının da bulunduğu heyetin, “moral yemeği” vermesi büyük tepkiye yol açmıştı.

AKP'li isimler ve Erdoğan’la yakınlığı bilinen Yaşar Coşkun’un patronu olduğu fabrikada daha önce 8 ayrı patlama yaşanmasına karşın hiçbir önlem alınmamış ve AKP tarafından fabrika sahipleri kollanmıştı.

Fabrikanın iş güvenliği uzmanı: Güvenli olmadığını bildiğim için fabrikaya gitmedim

Hendek'teki fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışmış olan ve patlama öncesi istifa eden Aslı Bozkurt, patlamanın ardından verdiği ifadede "Olayın olduğu gün Sakarya’daydım. O bölgenin güvenli olmadığını bildiğim için fabrikaya gitmedim" demişti.

Bozkurt, "Yapmış olduğum incelemeler sonucunda her şeyi iş sağlığı güvenliği kurul toplantı tutanaklarına yazmama izin verilmiyordu, çünkü benim çalıştığım özel işletme bu şirketle çalışmaya devam ediyordu" demişti.

İşçiler gerekli önlem alınmadığı için şikayetçi olmuştu

Önceki duruşmada beyanı alınan fabrika işçileri ve patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları fabrika sahibi ve yönetiminde bulunanlardan çok fazla üretim yapıldığını ve gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Dava kapsamında 7 sanık yargılanırken son duruşmada tutuklu olarak yargılananlardan Hasan Ali Velioğlu ve Yaşar Coşkun'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Asiye Angın ve Erşan Öztürk hakkında tahliye kararı verilmişti.

3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlamada, 7 işçi ölmüş, 127 kişi yaralanmıştı.