Hendek katliamı davasında karar: 'Olası kast' değil 'bilinçli taksir'den cezaya bir de indirim

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 128 işçinin ise yaralandığı patlamayla ilgili davanın 8'inci duruşmasında karar çıktı.

Fabrika sahiplerinden Hasan Ali Velioğlu’nun tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilirken, dava kapsamında sadece fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun tutuklu kaldı. Aileler ve mağdur avukatları karara tepki gösterdi.

Mahkeme, ailelerin ve avukatlarının hükmün "olası kastla" kurulması taleplerine karşın hükümleri "bilinçli taksir" üzerinden hesapladı.

Mahkeme sanıklar Aslı Bozkurt, Asiye Angın, Erşan Özkürt, Ahmet Çağırıcı'ya 6 yıl 8 ay, Hasan Ali Velioğlu 12 yıl 6 ay, Ali Rıza Coşkun ve Yaşar Coşkun'a bilinçli taksirden 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Hasan Ali Velioğlu'nun tahliyesine, Yaşar Coşkun hakkında tutukluluğun devamına karar verdi.

Davanın 8. duruşmasında Barolar Birliği adına Başkan Erinç Sağkan'ın davaya katılma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Sanıkların son sözlerinin dinlenildiği duruşmada verilen aranın ardından karar açıklandı.

Cezalarda indirim de uygulandı

Mahkeme 7 sanık hakkında, “Bilinçli taksirle birden çok ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlarından indirim de uygulayarak 6 yıl ila 16 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi. Fabrika sahiplerinden Hasan Ali Velioğlu’nun tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilirken, dava kapsamında sadece fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun tutuklu kaldı. Aileler ve mağdur avukatları karara tepki gösterdi.

Sanıklara, geçen duruşmada “olası kastla” ölüme sebebiyet verme suçlaması karşısında ek savunma hakkı tanınmıştı. Sanıklar bugünkü ek savunmalarında da patlamayla ilgili "sabotaj" iddialarını yinelediler ve beraatlarını talep ettiler. Mağdur yakınları ve avukatlar da bir kez daha hükmün 'olası kast' üzerine kurulmasını talep etti.

Dava ile ilgili kararını açıklayan mahkeme; "olası kast"la değil, "bilinçli taksirle birden çok ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından ceza verdi. Mahkeme, verdiği cezalarda da çeşitli oranlarda indirim uyguladı.

Buna göre, fabrikanın sahiplerinden Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun 16 yıl 3 ay, Hasan Ali Velioğlu 12 yıl 6 ay, diğer sanıklar Asiye Angın, Erşan Öztürk ve Ahmet Çağrıcı da 6 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi.

Fabrikanın ortaklarından Hasan Ali Velioğlu’nun tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilirken dava kapsamında sadece Yaşar Coşkun tutuklu kaldı.

Aileler ve avukatları sanıkların “olası kastla insan öldürme” suçlaması cezalandırılmasını talep etmişlerdi. Aileler ve avukatlar, "olası kast"la değil, "bilinçli taksirle birden çok ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamaları ile verilen karara tepki gösterdi.