Hendek Davası'nda patron avukatı: 'Patlama bu işin doğasında var'

Sakarya Hendek’te 3 Temmuz 2020 tarihinde; 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 128 kişinin yaralandığı Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin davada sanıklar avukatları "Patlama bu işin doğasında var” dedi. Mahkeme tüm sanıklara “olası kastla ölüme sebebiyet verme” ve “yaralama” suçlaması karşısında ek savunma hakkı verdi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda yapılan duruşmada, taraflar savcının mütalaasına karşı beyanlarda bulundu.

Fabrika Müdürü Ali Rıza Ergenç Coşkun’un avukatları Mehmet Mangıroğlu işçilere baskı yapıldığı, kaçak barut üretildiği iddialarının doğru olmadığını savunarak, müvekkili hakkında atılı suçlardan beraat kararı verilmesini istedi.

'Patlama bu işin doğasında var' dedi

Mangıroğlu, "Havai fişek üretimi maalesef çok riskli bir iş. Barutu bulan Çin’de, güvenlik işini hayli ileriye taşıyan Hollanda’da da patlama oluyor. Davutpaşa’da da yaşandı. Bu patlamanın olmasını kim ister? Ancak bu işin doğasında var. Patlama alanını temizleyen ve çıkanları bir kamyona koyup 30 kilometre taşıyan bomba imha uzmanı askerler patlama sonucu şehit oldu. Onların da mı ihmali var? Müvekkilim hakkında ceza yönünde bir karar verilecekse bunun da paraya çevrilmesini talep ediyoruz” dedi.

Bu beyanlardan sonra salonda tepki sesleri yükseldi ve duruşmaya kısa bir ara verildi. Öte yandan, Coşkun duruşma sırasında rahatsızlanarak Ferizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sanıklara ek savunma hakkı verildi

Mahkeme, sanıklara; her bir hayatını kaybeden için bir kez olmak üzere 7 kez “olası kastla ölüme sebebiyet verme”, ayrıca her bir yaralı için ayrı ayrı olmak üzere 107 kez “olası kastla yaralamaya sebebiyet verme” suçlaması karşısında ek savunma hakkı verdi. Sanık avukatları da söz alarak bu suça ilişkin ek süre istedi. Davanın 7’nci duruşmasına yarın devam edilecek.

'Bu dava Türkiye işçi sınıfı için de emsal olacak'

EMEK Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, duruşmanın ardından; mahkemenin “olası kastla öldürme” ve “yaralama” suçu kapsamında sanıklara verdiği ek savunma hakkı kararını değerlendirdi. Akdeniz şunları söyledi:

“Savunma emekçilerini kutluyorum. Gerçekten dişe diş bir mücadele verdi arkadaşlar, aileler ve süreç buraya geldi. Bunu koparacağız hep birlikte. Bir kararlılık görüyoruz. Bu dava Türkiye işçi sınıfı, emekçiler için de emsal olacak. Biz bugün buraya ben Emek Partisi'nin genel başkanı olarak, CHP’li, HDP’li, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili arkadaşlarımızla birlikte geldik. Garip olan bizim buraya gelmemiz değildir. Garip olan AK Parti'li, MHP’li, İYİ Parti'li milletvekillerinin Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve daha adını sayamayacağım partilerin buraya gelmemiş olmalarıdır. Biz işçilerin hangi partiye üye olduğuna, hangi hangi partiye oy verdiğine bakmayız. İşçi işçidir, patron patrondur. Her zaman işçi davalarında onların yanında olacağız arkadaşlar. Sonuna kadar birlikte olacağız. Söz veriyoruz” dedi.

Tek tek işçileri arayarak para teklif ettiler

Bu arada, duruşmaya verilen öğlen arasında ANKA Haber Ajansı’na davaya ilişkin gelişmeler hakkında açıklama yapan avukat Can Atalay, işverenin tek tek işçileri arayarak, para teklif ettiği ve davadan vazgeçirmeye çalıştığını söyledi. Atalay, bu çabaların sonucunda 22 kişinin duruşma öncesi şikayetinden vazgeçtiğini belirten Atalay, şunları söyledi:

"22 kişi şikâyetten vazgeçmiş durumda. Geçtiğimiz hafta biz avukatların telefonları durmadı. İleri yaşı nedeniyle tahliye edilen sanık Ali Rıza Ergenç Coşkun'un teker teker işçileri aradığını öğrendik. Banka havalesi dışındaki yollarla şikayetinden vazgeçenlere ödeme yapılacağını bildirmiş. Bu kapsamda duruşma öncesi 22 tane dilekçe girdi dosyaya. Fakat bu esasa ilişkin bir sonuç yaratmayacaktır. İşçi ailelerimizin kahir ekseriyeti devam ediyor. Hala buradalar ve adalet talep ediyorlar.”

Atalay ayrıca sanıklara verilen ek savunma hakkı için de “Bu dosyada patronların ve onların 2 vekilinin olası kastla cezalandırılması gerektiğine hiç kuşku yok. En başından beri bunu söyledik. Fakat olası kastla ceza verilebilmesi için teknik olarak yani hukuk tekniği açısından mahkemenin bu hususu da değerlendireceğim ek savunma yapabilirsiniz demesi gerekiyordu. Onu bugün söyledi. Salondaki paniği gördünüz. Yarın sabah ne olacağını göreceğiz” diye konuştu. (ANKA)