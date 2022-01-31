7 işçi ölmüştü: Hendek davasının karar duruşması başladı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 128 işçinin ise yaralandığı patlamayla ilgili davanın 7. duruşması bugün görülüyor.

Sakarya'da görülen duruşma öncesinde yaşamını yitiren işçilerin yakınları, yaralanan işçiler ve avukatlar tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan işçi yakınları, "Bu salonda satın alınmaya çalışan şey, yalnızca bizim yedi işçimiz değil, tüm işçi sınıfıdır" dedi.

Karar duruşmasının görülmeye başlandığı davada, duruşma hafta içi 5 gün boyunca devam edecek. Müşteki ve katılanların beyanlarının alındığı duruşmada, katılan vekilleri beyanlarını sunuyor.