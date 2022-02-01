Hendek Davası'nda yargılanan patron: Sabotaj iddiamız varken, olayı politikleştirmeye çalışıyorlar

Sakarya Hendek’te 3 Temmuz 2020 tarihinde; 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 128 kişinin yaralandığı Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin davaya Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi.

soL'un duruşmadan edindiği bilgiye göre, sanık patron Yaşar Coşkun, "Ortada ihmal yoktur. Bu dosyada yargılanan herkesin beraat etmesi gerekmektedir" dedi. "Olaylar dolayısıyla babam ölüm döşeğindedir. Bunun sorumlusu mahkeme heyeti olarak sizlersiniz" diyen Coşkun şöyle konuştu:

'Olayı politikleştirmeye çalışıyorlar'

"Kelimeleri secerek konusmaya çalısıyorum ama bu mahkeme dışardan müdahaleyle oynatılıyor. Olayı politikleştirmeye çalışıyorlar. CHP'liler, HDP'liler geliyor. Teröristlerin burada ne işi var. Neden geliyorlar?

(Mahkeme heyetine hitaben) Ben sizin kendi vicdanınızla bu kararları verdiğinizi düşünmüyorum. Politik baskı altında CHP ve HDP'lilerin baskısıyla bu kararları veriyorsunuz. Siz HZ. Ömer'i temsil ediyorsunuz adalet bakımından. Burada Abdullah Öcalan'ın avukatı müştekilerin avukatlıgını yapıyor. Fabrikamızı PKK'nın patlattığı gibi sabotaj iddiamız varken bu, ispatımızı kanıtlar niteliktedir.

'Katliamı bu ülkeyi yıkmaya çalışan sizler yapıyorsunuz'

(Müşteki avukatlarına hitaben) Bana deniyor ki işçi katliamı yaptın. Ben ister miyim fabrikamın patlamasını, ben mi patlattım kendi fabrikamı? Asıl katliamı bu ülkeyi yıkmaya çalışan sizler yapıyorsunuz."

Sanık avukatı Abdurrahim Albayrak da savunmasında, "Müvekkilim MÜSİAD Başkanı olduğu için arkasında AK Partinin olduğu düşünülerek davanın politik olduğu söyleniyor" diye konuştu. Bu savunma üzerine müşteki vekilleri tepki olarak salonu terk etti.

'3 binaya 1 milyon lira harcandı'

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre patlamada kolunu kaybeden işveren vekili Ahmet Çağrıcı ise "İşçilerin ihtiyacı olduğu için 5 TL’lik eldiven alınmasını istedim ama aldıramadım. Yani benim yetkim yok. Oraya 3 bina yapıldı ve 1 milyon lira harcandı. Keşke o para Çin Mahallesi'ndeki ihtiyaçlar için, güvenlik için harcansaydı, ben kolumdan, arkadaşlarım da canından olmazdı" dedi.

Mahkeme tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 28 Şubat'a erteledi.