Hendek davasında 6. duruşma görülüyor

Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında 7 işçinin öldüğü, 128 işçinin yaralandığı patlamayla ilgili davanın 6. duruşması bugün görülüyor.

Haber Merkezi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz 2020'de meydana gelen ve 7 işçinin ölümü, 128 işçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili davanın 6. duruşması bugün görülüyor.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ferizli Kampüsü'nde başlayan duruşma öncesinde ailelerin avukatlarının sosyal medyadan yaptıkları açıklamada "Yaklaşık 1 yıldır süren davanın bu celsesinde, savcılık esas hakkındaki görüşünü açıklayacak. Meslektaşlarımızı ve tüm duyarlı kamuoyunu davaya katılmaya çağırıyoruz" denildi.

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