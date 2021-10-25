Hendek davasında 5. duruşma: 'Hendek için adalet istiyoruz'

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020’de Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin açılan davanın beşinci duruşması bugün Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Patlamada hayatını kaybeden işçilerin aileleri, duruşma öncesi basın açıklaması yaptı.

Hendek havai fişek patlamasında abisi Halis Yılmaz'ı kaybeden Merve Nur Yılmaz şunları söyledi:

"Bundan sonra denetimsizlik başka canlar almasın, işçi katliamlarına davetiye çıkarmasın diye, 7 işçiyi bir daha kurban etmemek için Hendek'te adalet istiyoruz."

'Buradaki 7 işçi denetimsizlik ve cezasızlıkla öldürüldü'

Yılmaz açıklamasının devamında "Ben hukukçu değilim, yasa, mevzuat, yönetmelik bilmem. Ama emin olduğum tek bir şey var; patlama Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda oldu ama buradaki 7 işçi denetimsizlik ve cezasızlıkla öldürüldü. Bundan sonra denetimsizlik başka canlar almasın diye, cezasızlık başka katliamlara davetiye çıkarmasın diye, parayı insan hayatının önüne koyan bu sisteme bir işçiyi daha kurban etmeyelim diye Hendek için adalet istiyoruz" dedi.

'Hendek'teki 7 işçicinin canının hesabı sorulmalı'

Ailelerle birlikte açıklamaya katılan Av. Can Atalay ise şöyle konuştu:

"Bu insanların acısı dinmez. Türkiye'de kapitalizmin en ucuz kalemi işçi canı olmasın diyedir davamız. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar adalet istiyorlar. Türkiye'nin en derin krizi, adaletsizlik krizi. O yüzden Hendek'teki 7 işçicinin canının hesabı sorulmalı."

Bir önceki duruşmada ne olmuştu?

Patlamada ihmali olan 7 sanıktan Yaşar Coşkun ve Hasan Ali Velioğlu’nun tutukluluk halleri devam ediyor. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmada, mahkeme heyeti tanık ve şikayetçileri dinlemeye devam etmişti. Önceki duruşmalarda sanıklar ile sanık avukatlarının patlamanın sabotaj nedeniyle kaynaklandığı iddia etmesi üzerine mahkeme heyeti, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) yazı yazarak bilgi istemişti. MİT tarafından mahkeme heyetine verilen cevapta, patlama ile ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir sabotaj ihbarının olmadığı belirtilmişti.