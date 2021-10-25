Hendek davası görülüyor: ‘Bu dava bütün işçilerin davası’

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda meydana gelen ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 128 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin açılan davanın 5'inci duruşması bugün Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Duruşmada tanık ifadelerinin dinlenmesine devam edilirken bilirkişi raporu da mahkemeye ulaştı. Savcılık aşamasındaki bilirkişi raporuna koşut olduğu görülen raporda, fabrikada elektrik tesisatının güvenli olmadığı, kapasiteden fazla üretim yapıldığı, iş güvenliği konusunda yeterli tecrübesi olmayan işçilerin çalıştırıldığı belirtildi.

Ölen işçinin ablası: Artık herkes çıksın, bağıra bağıra hakkını arasın

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Sebahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Göktepe duruşmaya verilen arada soL’a konuştu.

Göktepe “Türkiye’de işçiler hep susturuldu. Ben kendimi de katıyorum koyunmuşuz. Ama bundan sonra susmak yok. Susarsan her şeyini kaybedersin. Susmak yok. Artık herkes çıksın bağıra bağıra hakkını arasın” dedi.

İşçi ailelerine tehdit ve para teklifi

100’ün üzerinde müştekinin olduğu davada işçilerin ailelerinin tehditler ve para teklifleriyle davadan çekilmeye çalışıldığını anlatan Göktepe “Bu duruşmalardan dolayı zaten çok üzgünüm, 100 küsur müşteki var ama tehditlerle paralarla onları caydırmaya, çoğunluğunun aklını çelmeye çalışıyorlar” dedi.

'Bu dava bütün işçilerin davası'

“Bu dava şu an bizim ama bütün işçilerin davası. İşyerinde ölüp de hakkını alamayan insanların davası” diyen Göktepe ilk duruşmaya 100-150 kişinin geldiğini ancak sonraki duruşmalara katılımın azaldığını belirterek tepki gösterdi: “Ben çok üzülüyorum, ilk mahkemede 100-150 kişi vardı, şu an saysan 50 kişi bile yok.”

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Sebahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Göktepe soL'a konuştu.

Göktepe “Bütün müşteki arkadaşlarımızı, hatta vicdanı olup da bizim yanımızda olan tüm Türkiye’yi, işçi derneklerini, herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Bu davayla Türkiye’de işçinin mağdur durumu değişsin artık. Onlar da insan olarak haklarını alsınlar. Bir patronun ezmesiyle, patronların hakaretleriyle, işlerine gelmeyince 'gidin haydi çıkışınızı alın, nasıl olsa buraya çok gelecek var' diyerek… Bundan hiç kimse korkmasın. Haklarınızı sonuna kadar savunun” diye konuştu.

'Tabuta 19 parça halinde giren arkadaşlarınızı unutmayın'

Patlamadan kurtulan işçilere seslenen Göktepe “Burada yaşadığınız stresi, tehlikeleri unutmayın. 7 arkadaşınızın paramparça olup tabutlara 19 parça halinde giren arkadaşlarınızı düşünün. Benim kardeşim beş parça olarak dikildi, önümüze koyuldu. Bunları düşünün" dedi.

'Katil her seferinde kalkıp konuşuyor ama bize söz hakkı yok'

Göktepe "Hiç ismi olmayan arkadaşlarımız var, aileleri bile gelmiyor buraya. Haklarını müdafaa etmiyorlar. Üç kuruşa belki kandırılıp davadan çekildiler onlar. Gerçek adalet için Türkiye’ye sesleniyorum. Adalet hepimize tecelli etsin. Parası olanlar mahkeme salonlarında istediği gibi konuşmasın artık. Bizler de konuşalım. Bizim canımız yandı, biz kardeşlerimizi toprağa verdik. Mahkum, katil her seferinde kalkıp konuşuyor ama bize söz hakkı yok. Her seferinde kapıda bir kenara alınıp katil bizmişiz gibi bir sürü prosedürle içeri giriyoruz. Yoruldum demiyorum, sonuna kadar bu davanın peşindeyiz. Bütün işçilerin hakkı için peşinde olacağız, herkesin yanımızda olmasını istiyoruz. Yalnız bırakmayın bizi” dedi.

Davada fabrika sahipleri Yaşar Coşkun, Ali Rıza Ergenç Çoşkun, Fabrika Sorumlu Müdürü Asiye Angın, Fabrika Müdürü ve Genel Ustabaşı Hasan Ali Velioğlu, Genel Ustabaşı Erşan Öztürk, İş Güvenliği Uzmanı Aslı Bozkurt ve Sorumlu Personel Ahmet Çağrıcı yargılanıyor. Sanıklar Yaşar Coşkun ve Hasan Ali Velioğlu tutuklu yargılanırken diğer isimler tutuksuz yargılanıyor.