Hemzemin geçitte otomobile tren çarptı: 2 ölü

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilde bulunan Aykut Ak (30) ile annesi Ümmühan Şahbaz (55) yaşamını yitirdi.

Kaza dün saat 22.30 sıralarında Dursunbey ilçesi merkez İstasyon Mahallesindeki hemzemin geçitte meydana geldi.

DHA'nın haberine göre Aykut Ak yönetimindeki 10 CBT 87 plakalı otomobil hemzemin geçitten geçerken, trenle çarpıştı. Trenin altında metrelerce sürüklenen otomobil, demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Otomobilde bulunan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün annesi Ümmühan Şahbaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan sürücü Ak ise kaldırıldığı Dursunbey Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ailenin Dursunbey ilçesinde hayvancılık yaptığı öğrenildi.