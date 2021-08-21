AFAD: Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle 16 kişi kayıp

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketi nedeniyle Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yeni can kaybı olmadığını açıkladı. AFAD, kayıp ihbarı sayısının 16 olduğunu duyurdu.

AFAD’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Yaşanan sel nedeniyle 81 vatandaşımız (70 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 10, Sinop’ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16’dır."

AFAD ayrıca, yangın ve sel afetleri dolayısıyla düzenlenen yardım kampanyasına yapılan bağış miktarının 260 milyon 930 bin liraya ulaştığını bildirdi.