Bartın'da 16 binin üzerinde vatandaş selden etkilendi: Bazı yerleşim yerleri hâlâ susuz

Bartın’ın Ulus ilçesinde bulunan 58 yerleşim yerinde 16 bin 703 kişinin etkilendiği, 1 kişinin de yaşamını yitirdiği bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Bölgede 23 milyon 107 bin 924 lira zararın olduğu tespit edildi.

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler, Zafer, Yılanlar, Derecik, Yenihan, Çubuklu, Ceyüpler ve Çubukbeli köylerinde 11 gün önce etkili olan sağanak yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 44 saatte Ceyüpler köyüne 362, Ulus merkez 166 ve Ulus Çubukbeli köyüne 136 kilogram yağış düştü.

Akörensöküler köyünde sel sularına kapılan 85 yaşındaki Arife Ünal yaşamını yitirdi.

28 yerleşim yeri susuz

DHA'nın haberine göre, sel sonrasında Karayollarına bağlı 4 ve özel idareye ait 9 köprü tamamen yıkıldı. Afet bölgesinde 28 yerleşim yerine hâlâ su verilemiyor.

479 konutun hasar gördüğü sel bölgesinde şu ana kadar Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 4 bina yıkıldı. Ulus’ta konut, taşıt, iş yerleri, tarımsal alanlar ile özel işletmelerinde zarar ve hasarın toplam 23 milyon 107 bin 924 lira olduğu belirtildi.