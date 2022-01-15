Hemşireye 'Kalemi vermezsen oksijeni keserim' dedi, bir hastanın ölümüne neden oldu

İstanbul'daki bir hastanede biyomedikal teknikeri olarak çalışan Fatih K. (35), hastanenin yoğun bakım ünitesinde görevliydi. Ekrem K., elindeki belgeleri imzalamak için Fatih'in önlüğünün cebindeki kalemi aldı. Fatih, hemşireden kalemini geri istedi, Ekrem de kalemi geri getirmeyeceğini söyledi. İkili arasındaki kalem tartışması devam ederken, iddiaya göre tekniker, "Kalemi getir, yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Ekrem K. Fatih'e böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek, kalemi geri vermedi. Bunun üzerine Fatih K., yoğun bakım ünitesindeki oksijen panosunun kapağını açarak yoğun bakım ünitesine oksijen gönderen vanayı kapattı. Hastanede alarm çalmaya başladı.

Bu sırada hemşirenin yoğun bakım ünitesindeki bir hastası ajite oldu. Hemşire koşarak hastasına yardıma gitse de yoğun bakımdaki hasta, hayatını kaybetti.

Fatih K., idari soruşturma kapsamında alınan ifadesinde ise yaşananları şöyle anlattı:

"Yoğun bakım ünitesinden başka bir hemşire tarafından çağırıldım. Akşam 16:00 sıralarında üniteye geldim. Ekrem ile karşılaştık. Cebimdeki kalemi aldı. Gitti. Gel dedim. Beni dinlemedi. Ben de iş inada bindiği için oksijen vanasını kapatıyorum, gel' dedim.

O anda aklıma o geldi. Kapattıktan sonra gel kendin aç dedim. Vanayı kapattıktan sonra hemen alarm çalmadı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarm çaldı. Ben de olay yerinden ayrıldım. Yoğun bakım ünitesindeki hoca bana kızdı. Yapmamam gereken bir şeydi. Çok üzgünüm. Yaptığım şeyin hiçbir açıklaması yok."

Hastane idari soruşturma kapsamında ifadeler sonrası ilişiğini kestiği tekniker Fatih K. hakkında cezai soruşturma için önce Sağlık Bakanlığına ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılık, şüpheli hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan soruşturma başlattı.