Hemşireye ‘cinsel saldırı’dan yargılanan doktorun beraatına itiraz

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor S.E. hemşire H.Z.’ye “cinsel saldırı”dan yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında “somut delil yetersizliği” gerekçesiyle beraat etmişti.

Karara itiraz edildi. İtiraz duruşması yarın Kartal’daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nde saat 11.20’de görülecek.

Kadın örgütleri H.Z. ile dayanışmak için yarın duruşma saatinde Kartal’daki adliyede olmaya çağırdı.

Hemşire H.Z.’nin Mart 2023 tarihinde kamu görevini yaparken asistan hekim S.E tarafından görevi başında cinsel saldırıya uğramasının ardından açılan davada mahkeme heyetinin ikinci duruşmada değiştirildiğine, beraat kararını veren heyetle olayın ardından mağduru dinleyen heyetin aynı heyet olmadığına dikkat çekildi.

sol’un edindiği bilgiye göre olayın ardından görevden alınan asistan hekim beraat kararı sonrası yeniden göreve devam ederken, hemşire H.Z.’ninse talebi dışında başka bir hastaneye görevlendirilerek “sürgün” kararıyla ikinci bir mağduriyet yaşadığı kaydediliyor.

Mağdura “Neden bağırmadın” diye soran yargıçlara tepki gösteren kadın örgütleri H.Z.’yle dayanışmak için yarın Kartal Adliyesi önünde buluşma çağrısında bulunuyorlar.

KESK İstanbul Kadın Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Erkek fail fiilini (tecavüz) kabul etmesine rağmen erkek yargı faile beraat kararı verdi! Bu kararı tanımıyoruz ve mücadelemize devam ediyoruz!" denilerek yarın saat 11.20'de İstanbul Bölge Mahkemesi'nde buluşma çağrısında bulunuldu.