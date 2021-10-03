Hemşire Gürbüz'ü camdan aşağı atan Daşbudak kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

Antalya'da hemşire Safiye Nur Gürbüz'ü 2. kattan atarak öldürme girişiminde bulunan Aytaç Süleyman Daşbudak, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarının yaptığı itiraz üzerine "kasten yaralama"dan değil "kasten öldürmeye teşebbüs"ten yargılanacak.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği konuyla ilgili yaptığı açıklamayla itirazları üzerine mahkemenin görevsizlik kararı verdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada "Antalya Muratpaşa’da 22 Mayıs tarihinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından zorla eve çıkartıldı, burada kendisini pencereden aşağı atan Aytaç Süleyman Daşbudak başarılı olamadı. Şans eseri Safiye şu anda hayatta" denildi.

Gürbüz'ü ikinci kattan atarak ağır yaralanmasına neden olan Aytaç Süleyman Daşbudak hakkında "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldığını hatırlatan dernek, Daşbudak'ın başka kadınlara karşı da şiddet suçlarının aralarında olduğu 17 ayrı sabıkası bulunduğunu bildirdi.

"Kadın katillerinin başladığı işi bitirmesi mi beklenmektedir!" diyerek sanığın kasten yaralamadan tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden yapılan açıklamada sanığın ağır cezada yargılanacağı belirtildi:

"Safiye’yi 2. kattan atarak öldürmeye kasteden sanığın ağır cezada yargılanması için itiraz ettik. İtirazımız kabul edildi ve görevsizlik kararı verildi. Sanık artık kasten yaralama ile değil, daha ağır bir suç olan kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmaktadır."

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği basını ve tüm Türkiye'yi davanın takipçisi olmaya çağırdı.