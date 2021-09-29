Tuba Anlak'ın katiline 'takdir indirimi'yle 25 yıl hapis cezası

İstanbul Arnavutköy'deki evinde 2019 yılında Murat Uslu tarafından 6 yaşındaki kızının gözleri önünde silahla başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

Murat Uslu'yu "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, "takdir indirimi" uygulayarak Uslu'nun cezasını 25 yıl hapis cezasına çevirdi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Uslu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla bağlanırken, Tuğba Anlak'ın ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları müvekkillerinin beraatını istedi. Tuğba Anlak'ın ailesinin avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Uslu'nun "Hakaret" ile "Tehdit" suçlarından kesin delil elde edilmediği gerekçesiyle beraat kararı verirken, "Kasten öldürme" suçundan takdir indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

Heyet, sanık Pelin Altun ile Mustafa Ünver'in "Kasten öldürmeye iştirak" suçunu işlediğine dair şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.

'İyi hal' indirimine tepki

Duruşmanın ardından açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hande Gündoğdu, "Bu karar kaybettiğimiz kardeşimizi, Tuğba'yı düşündüğümüzde acımızı hafifletmiyor. Buruk da olsa sevinçliyiz ama yine de. Bizler açısından kararda bir olumsuzluk vardır, o da gözünü kırmadan 32 yaşındaki kadın kardeşimizi öldüren Murat Uslu'ya maalesef Türk Ceza Kanunu uyarınca takdiri indirim yapılmıştır. İyi hal indirimi olarak bilinir. Sanığın yargılama boyunca da, eylemi sırasında da, eyleminden önce de tek bir iyi hali yoktur. Tuğba yıllarca sistematik işkenceye, eziyete, dayağa, darba maruz kalmıştır" dedi. Gündoğdu'nun ardından konuşan Tuğba Anlak'ın kardeşleri de adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Başardık, 'Kurşun yerdeki fayanstan sekti, bilerek öldürmedim. Heyecanlanıp kaçtım.' şeklinde savunma yapan katile 25 yıl hapis cezası aldırdık" dedi.

Tozbey Erden soL'a yaptığı açıklamada mahkemenin kararına "iyi hal indirimi" yönünden itirazda bulunacaklarını söyledi.