Hemşire Emine Ay'ın katili ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi silahla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hemşire Emine Ay'ı öldüren Hüseyin Bağrıaçık ve sanığa yardım ettiği öne sürülen Bayram S. hakkında Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Karaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Hüseyin Bağrıaçık "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet, tabancayı temin eden Bayram S. ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek"ten 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, ifadeler, olay yeri inceleme raporu, kriminal raporlar, doktor raporları, telefon inceleme tutanakları, kolluk tutanakları, ölüm belgesi, otopsi raporu yer aldı.

Ağır yaralandıktan 6 ay sonra yaşamını yitirmişti

Ağır yaralandıktan sonra 6 aylık yaşam mücadelesini kaybeden Emine Ay, Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olaydan sonra verdiği ifadesinde şunları söylemişti:

"Şüpheli 2018'de sosyal medya üzerinden benimle evlenmek istediğini belirten mesajlar göndermeye başladı. Bunu aileme de anlattım. Son olarak 2022'nin mart ayında Karaman'da çalıştığım yere geldi. Bir ihtiyacım, isteğim olursa arayabileceğimi söyleyerek gitti. Olay günü şüpheli odaya girdi. 'Burada ne işin var?' diye sordum. 'Niye geldiğimi biliyorsun.' diyerek elindeki çiçeği masanın önündeki komodinin üzerine bıraktı. Sırtındaki çantayı sandalyenin üzerine koydu. İstemediğimi söyledim. Çantanın içinden pelüş ayıcık çıkartarak kenara koydu. Sonra çantadan tabancayı çıkartarak iki el bana ateş etti. 'İmdat' diyerek kalkmaya çalışırken bir kez daha ateş etti."

Karaman Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne 24 Ekim 2022'de gelen Hüseyin Bağrıaçık (29), hemşire Emine Ay'ı (27) tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihara teşebbüs etmişti. Tedavisi tamamlanan Hüseyin Bağrıaçık tutuklanmış, Karaman'dan Konya'ya sevk edilen ağır yaralı Ay ise tedavi gördüğü hastanede 13 Nisan'da hayatını kaybetmişti.