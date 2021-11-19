Hema Termik Santrali mücadelesi zaferle sonuçlandı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Bartın’da yapılmak istenen ve ekolojik yaşama büyük zararlar verecek olan Hema Termik Santrali'ne karşı hukuk mücadelesini kazandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, bölge halkının ve Bartın Platformu’nun da büyük mücadele verdiği vurgulanarak onlarca dava açılan termik santral mücadelesinde kazananın kamu yararı olduğu vurgulandı.

‘Bu ülkenin toprakları sermayeye değil, halka aittir’

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu karar Bartın halkının ve Bartın Platformu’nun haklı mücadelesinin göstergesidir. Halkın iradesine ipotek koyarak yapılmak istenen ve doğal yaşama büyük zararlar verecek olan Hema Termik Santraline ilişkin verilen mücadelede yargı defalarca haklılığımızı ortaya koymuştur. Son olarak da Danıştay Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yapılan değişikliği iptal etmiştir” dedi.

“Amasra tarihi ile arkeolojisi ve doğal tüm varlıkları ile halkındır, halkın kalacaktır. Mahkeme Hattat Holding istedi diye Çevre Düzeni planı değiştirilemeyeceğini de gözler önüne sermiştir. Söz konusu plan değişikliğini iptal etmiştir. Bu ülkenin toprakları sermayeye değil, halka aittir” diye konuşan Candan, mahkeme gerekçesinde plan değişikliğinin hukuka, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğunun altını çizdi.