Erdoğan imzaladı: Ankara'daki termik santral satılıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) bağlı Çayırhan Termik Santrali ve santral kullanımındaki araziler, maden sahaları, ruhsatlar ve taşınır mallar bütünüyle özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, özelleştirme kapsam ve programına alınan taşınır ve taşınmazlar şöyle: