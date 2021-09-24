'Helikopterden atıldığı belirtilen köylülerle ilgili soruşturma ve kovuşturma mevcut mudur?'

Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020’de operasyona çıkan askerler tarafından Servet Turgut ve Osman Şiban'in gözaltına alındığı ve darp edildiği ortaya çıkmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürerken Servet Turgut 30 Eylül 2020 tarihinde yaşamını yitirmişti.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, konuyla ilgili Meclis Araştırması ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yanıtlanması üzere soru önergesi verdi.

Işık, "Tarlalarında ot biçerken hiçbir gerekçe sunulmadan, avukatlarına ve ailelerine bilgi verilmeden 'üniformalı kişilerce' gözaltına alındıkları iddia edilen yurttaşlara, helikopterde işkence yapıldığı, yurttaşların helikopterden atıldığı resmi hastane raporları ve görgü tanıklarının beyanları ile açığa çıktı" dedi.

'Kamu görevlileri hakkında işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor'

"Doktor raporu ile işkence gördükleri açığa çıkan bu kişilere işkence uygulayan kamu görevlileri hakkında herhangi bir işlemin yapılıp yapılmadığı, bu işkencecilerin hâlâ kamu görevi icra edip etmedikleri, tutuklanıp tutuklandıkları kamuoyunca bilinmemektedir" diyen Orhan, şunları söyledi:

"Soruşturmanın etkin yürütülmediği ve işkence uygulayanların cezasız bırakıldığına ilişkin algı toplumsal vicdanı yaralamaktadır. Hukuk devletinin tüm ilkelerine, mevcut anayasal düzene, yasalara ve yaşam hakkına karşı bu menfur saldırının nedenlerinin açığa çıkarılması, benzer saldırılara yol açan yapısal nedenlerin önlenmesi, işkence iddialarının etkin soruşturulması ve işkence faillerinin cezasız kalmaması için etkin kamuoyu ve yargı süreçlerinin işletilmesi ve bu kapsamda tedbirlerin alınması gereklidir."

Işık'ın önergesinde yer alan sorular şöyle: