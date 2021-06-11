Osman Şiban ifade verdi: Darp eden askerlerden şikayetçiyim

Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020’de operasyona çıkan askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Servet Turgut ile birlikte darp edilen ve helikopterden atıldıkları iddia edilen Osman Şiban, 9 ay sonra ifade verdi.

Hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Şiban, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Şiban köyden gözaltına alındıktan sonra köyün dışındaki helikoptere doğru götürülürken Servet Turgut ile kendisini askerlerin sürekli darp ettiklerini anlattı.

Helikopterin yanında başına aldığı tekme sonrası bayıldığını belirten Şiban sonrasını ise hatırlamadığını söyledi. Şiban, “Askerler sürekli darp ediyordu. Bizi helikopterin yanına götürdüler. Orada darp sürdü. Bir askerin helikopter yanında başıma tekme atması sonrası bayıldım. O andan sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi Mersin’de açtım” dedi.

Askerler hakkında şikayetçi oldu

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şiban, kendisini darp eden askerlerden şikayetçi oldu. Şiban, ifadesinin alınmasının ardından hakkında yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.