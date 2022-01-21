Hekime bıçaklı saldırıya 16 yıl hapis cezası

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hekim Ertan İskender’e bıçakla saldıran Bayram Nargüner hakkında karar verildi.

Mahkeme 3 ay içinde yargılamayı bitirerek Nargüner hakkındaki kararını bugün açıkladı. Nargüner’e “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan” 15 yıl hapis cezası, “kamu görevlisine hakaret suçundan” 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Nargüner her iki suçtan toplamda 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutukluluk halinin de devamına karar verildi. (ANKA)