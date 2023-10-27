HEDEP'ten Celal Adan'a tepki: Meclis Başkanvekilliğinden istifa etmelidir

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın Genel Kurul'da HEDEP grubuna yönelik ettiği küfüre tepki gösterdi, Adan'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün gece TBMM Genel Kurulu'nda Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasını tamamladıktan sonra yerine gittiği sırada Başkanvekili Celal Adan'ın, Sakık ve HEDEP grubuna yönelik kullandığı ifadenin çok ağır olduğunu söyledi.

Adan'ın, mikrofonunun kapalı olduğunu zannederek zikrettiği kelimeyi tekrarlamaktan haya duyacağını ifade eden Oluç, şunları kaydetti:

'Halkın iradesine yönelik açık bir hakarettir'

"Meclis Başkanvekilinin kullandığı söz parlamentonun saygınlığı açısından utanç vericidir. Arkasındaki duvarda 'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazısı bulunan Meclis Başkanvekili'nin dili halkın iradesine yönelik açık bir hakarettir, asla ve asla kabul edilemez bir durumdur.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın bu tavrı farklı fikirlere, düşüncelere tahammülsüzlüğün bir örneğidir. Beğenmediğiniz düşüncenin sahibine hakaret etmek, küfür etmek çürümüşlüğün bir göstergesidir ve kabul edilemez bir tutumdur. Celal Adan, Meclis Başkanvekilliği görevinden istifa etmelidir. Ağza alınmayacak bir hakaretin sahibi olarak o koltukta oturmamalıdır. Sayın Meclis Başkanı'nı da bu konuda gereğini yerine getirmek üzere göreve çağırıyoruz. Sayın Meclis Başkanını da bu konuda gereğini yerine getirmek üzere göreve çağırıyoruz. Sayın Kurtulmuş; sizin vekiliniz olan bir kişinin bu tutumu kabul edilemez, bu konuda nasıl bir tutum alacaksınız çok merak ediyoruz. Buradan da son olarak uyarıyoruz; grubumuza, arkadaşlarımıza, halkımızın iradesine dil uzatanlara ve hakaret edenlere tavrımız ve tutumumuz her zaman açık ve kararlı olacak. Biz kimseye hakaret etmiyoruz, etmeyiz de ama kendimize de asla hakaret ettirmeyiz."

Ne olmuştu?

Meclis Başkanvekili MHP'li Celal Adan dün Genel Kurul'u yönettiği sırada HEDEP milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından "Pez...ler ya" diyerek küfür etmiş, Adan'ın bu sözleri Meclis TV canlı yayınına yansımıştı.