Meclis Başkanvekili genel kurulda küfür etti: 'P...venkler'

TBMM Genel Kurulu dün Meclis Başkanvekili MHP'li Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da söz alan HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasına cevap veren MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın mikrofonu kapalı zannederek ettiği küfür duyuldu.

Sakık kürsüde konuşurken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir grup toplantısındaki "MHP'nin, CHP'nin yöneticileri gitsinler Meclis'in gizli celselerine baksınlar, okusunlar. Orada Kürt kelimesini görecekler. Kürdistan'ı görecekler, Laziztanı görecekler, Çerkezleri görecekler. Mustafa Kemal bölücü müdür? Mustafa Kemal, Kürt milletvekillerini çağırırken 'Kürdistan' diyordu" sözlerini hatırlatıp, "Bunu sayın Erdoğan söylüyordu ve doğru söylüyordu. Biz de bunun altına imzamızı atıyoruz" dedi.

Bunun üzerine devreye giren Meclis Başkanvekili Celal Adan "Buradan herhangi bir polemiğe girmek istememekle birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, merhametine kurşun sıkıp, askerimizi, polisimizi, Doğu ve Güneydoğu'daki sivil vatandaşlarımızı şehit edenlere ve onların adı PKK iken bir milletvekili 'Türk askerini PKK tükrükleriyle boğar' deseydi bu Meclis'ten canlı çıkamazdı. Mustafa Kemal'in devleti kurduğu dönemlerde" diye konuştu.

Adan'ın küfrü Meclis TV canlı yayınına yansıdı

Sırrı Sakık, "Benim söylediklerimi götürüp PKK ile özdeşleştirmenin, o noktaya çekmenin kimseye bir yararı yok. Ülkenin birliği bütünlüğü diyorsunuz, bu konuda en az sizler kadar duyarlıyız. Burası bizim ana yurdumuz, başka ülkemiz yok ama eşit olmak istiyoruz" dedi. Bunun üzerine Sakık'ın mikrofonunu kapatan Meclis başkanvekili Celal Adan'ın "Pez...ler ya" demesi Meclis TV canlı yayınına yansıdı.