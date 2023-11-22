HEDEP'li Beştaş'tan 'AKP ile görüşme' açıklaması: 'Hasta mahpusları konuştuk'

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AKP ile partisinin arka kapı diplomasisi yürüttüğü iddialarına ilişkin olarak, "Kamuoyunda sözü geçen görüşme Adalet Bakanlığı ile yapılan bir görüşmedir. Buldan ve Önder hasta mahpuslara ilişkin bir görüşme yaptı. Bir hafta sonra da ben ve Saruhan Oluç görüştük" dedi.

Beştaş, Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'a yaptığı açıklamada; ilk olarak gazeteci Deniz Zeyrek'in gündeme getirdiği, "AKP ile HEDEP'in görüştüğü" iddiasını yanıt verdi.

Beştaş, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Bizim AKP ile herhangi bir görüşmemiz yok. Bizim hiçbir parti ile seçimlere ilişkin bir ittifakımız da görüşmemiz de bulunmuyor. Ama AKP, iktidar partisi olduğu ve yürütmeyi elinde bulundurulduğu için zaman zaman görüşmeler yapıyoruz. Örneğin bir merkezi bir altyapı veya yol meselesi ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile ya da sağlıkla ilgili bir meselede Sağlık Bakanlığı ile elbette görüşmelerde bulunuyoruz. Zira muhalefet partilerinin misyonlarından birisi halka hizmet götürülebilmesi için iktidarı zorlamak, basınç uygulamaktır; bu nedenle de iktidarla temaslarda bulunulur.

Kamuoyunda sözü geçen görüşme de Adalet Bakanlığı ile yapılan bir görüşmedir. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, cezaevleri ve cezaevlerindeki hasta mahpuslara ilişkin bir görüşme yaptılar. Bir hafta sonra da grup adına ben ve Saruhan Oluç bir saat görüştük.

Biz belli aralıklarla, akut sorunlar söz konusu olduğunda bakanlıklarla elbette görüşüyoruz. Demokratik tepkinin istediğimiz şekilde yansıyabilmesi için gerekli girişimlerde buluyoruz. Bu siyasi hayatın olağan akışı, siyasal parti olmanın doğası gereğidir. Dolayısıyla bu görüşmeler işbirliği olarak değil iktidara görevini yaptırmak, demokratik sınırlar içinde davranması, özgürlükleri hayata geçirmesi için gerçekleştirilen birer muhalefet vazifesidir."