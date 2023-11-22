Akşener'den 50+1 çıkışı: 'Tekrar aday olmak için bu tartışmayı yapıyorsan çok beklersin'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Akşener, 50+1 tartışmasına ilişkin olarak, "Madem ki 50+1 şartının dayattığı, ittifak sisteminden bu kadar rahatsızsınız o zaman gelin önümüzdeki seçimlere siz de İyi Parti gibi, tek başınıza girme cesaretini gösterin!" dedi.

Akşener konuşmasında, uyuşturucuya ilişkin operasyonlar konusunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Gayretleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

'Yüzde 50+1' tartışması hakkında da değerlendirme yapan Akşener, şunları söyledi:

"Toz kondurmadıkları sistemi bugün değiştirmek istiyorlar. Biz zaten hesapsız kitapsız partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'nin başına bela olduğunu 2017'de söylemiştik. Var olan kutuplaşma ortamını derinleştireceğini söylemiş ve o gün 'hayır' demiştik. Günaydın Erdoğan. Kaybeden milletimiz oldu. Türk siyaseti ittifaklara mahkum oldu.

Cumhur İttifakı'na ilişkin tartışmalar kendilerini ilgilendirir. Milletimiz siyasi tercihlerinde sıkışıyor. Biz ittifak sisteminin ortaya çıkardığı bu karışıklığa karşı çıktığımız için 2024 seçimlerine herkesin tek başına girmesi çağrısında bulunduk. Madem Erdoğan da bu sistemden rahatsız. Gelin AK Parti olarak siz de ittifak sisteminin önüne geçin ve bizim gibi bir adım atın. Önümüzdeki seçimlere AK Parti olarak tek başınıza girmeye cesaret edin. Ancak bu amacın arkasındaki amaç sistemle birlikte 2 dönem kuralını değiştirirse çok beklersin. Tekrar aday olmak için bu tartışmayı yapıyorsan çok beklersin."

'Seçimleri Erdoğan'a hediye edenlerin keyfi yerinde'

Türkiye'deki iki yandaş ve 'sözde muhalif' basının İYİP'e karşı birleştiğini öne süren Akşener, herkesin İYİP'i tartıştığını ancak İYİP'in zor durumda olmadığını öne sürdü. Seçim dönemindeki 'kazanacak aday' tartışmasını hatırlatan Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"Seçimleri elbirliğiyle Sayın Erdoğan’a hediye edenlerin keyfi yerinde. Parti içi hesaplarını görmek için Türkiye’yi feda edenlerin keyfi yerinde. Yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde. Ama tüm itirazlarında haklı çıkan, sözünün değeri daha yeni anlaşılan İYİ Parti, zor durumdaymış. Dün 'Yüzde 60 ile kazanırız' yalanını üretenler bugün çıkıp İYİ Parti üzerinden yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun. Biz artık alıştık çünkü bunların tıyneti böyle. Hiç kusura bakmasınlar, İYİ Parti’de güneş yerinde, her şey yolunda."

"Sözümüz dinlenseydi ve milletin tartısına, milletimizin bizden talep ettiği bir adayla çıksaydık bu en çok kimi üzerdi? Elbette saray ve eşrafını üzerdi. İşte bu nedenle, 'kazanacak aday' dediğimiz için bizi topa tuttular ama “yüzde 60’la alırız” diyen akılsızlara, dokunmadılar."

'İttifaklara yapışan çamurlar İyi Parti'ye yapışmaz diye korkuyorlar'

İYİP'in yerel seçimlere tek başına girme kararının en çok iktidarı rahatsız ettiğini savunan Akşener, "Müstakil kimliğimizle kaşıyabilecekleri bir yaramız, istismar edecekleri bir açığımız olmadığı için korkuyorlar. İttifaklara yapışan çamurlar İYİ Parti’ye yapışmaz diye korkuyorlar. Milletimizi İYİ Parti’den uzaklaştıracak yeni bir bahane bulamadıkları için korkuyorlar" diye konuştu.