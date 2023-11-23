HEDEP milletvekili Sinan Çiftyürek'in önünü kesip, silahla tehdit ettiler

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Van Milletvekili ve Kürdistan Komünist Partisi MYK üyesi Sinan Çiftyürek, silahla tehdit edildiğini açıkladı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen Sinan Çiftyürek, 17 Kasım günü saat 17.00 sıralarında, Diyarbakır'ın Ofis semtinde önünü kesen yelekli bir kişinin, yeleğini açarak kendisine silah gösterdiğini sonra ise konuşmadan yanından uzaklaştığını belirtti.

Tehdidin planlı olduğunu söyleyen Çiftyürek, uzun bir takip ve organizasyon sonrası silahlı tehdidin gerçekleştiğini düşündüğünü ifade etti.

Çiftyürek, Diyarbakır'ın her tarafının kameralarla izlendiğini, istenilirse silahlı tehditte bulunan kişinin rahatlıkla bulunabileceğini dile getirdi.