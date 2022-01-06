Hedefteki yeni CHP belediyesi belli oldu: 'Muhalefet belediyelerine operasyon hızlanacak'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, muhalefet partilerinin belediyelerine karşı operasyonlar gerçekleştirilebileceğini ve bu operasyonların hızlanacağını ifade etti.

Pehlivan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"CHP’li Avcılar Belediyesi’ne yapılan operasyonun ne anlama geldiğini bu köşede okumuştunuz. Özetle; tutuklanan Erkan Karaarslan üzerinden CHP’li belediyeleri seçmen gözünde zayıflatma amaçlanıyordu. Benzeri 2019’da da denenmiş ancak başarılı olunmamıştı.

Şimdi...

Bir çarpıcı kesişim noktası daha var: Serhan Seyhan.

O ki sahte üniversite diplomasıyla belediye ihalelerine girdiği ortaya çıkandı.

O ki özel izinle girdiği cezaevindeki Karaarslan’a 'itirafçı ol' teklifi yapandı.

O ki AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile ilişkileri fotoğraflara kadar yansıyandı.

İşte 2019’da çok kez konuştuğumuz o Serhan Seyhan’ın, şimdi yine piyasaya çıktığını gözlemliyorum.

Ne ilginçtir ki CHP’ye yapılan bu son operasyondan günler önce de Erkan Karaarslan’ın isminin geçtiği yazılar kaleme almaya başlamış.

Ve ne tesadüftür ki Aydın Büyükşehir Belediyesi hakkında iddialarda bulunduktan hemen sonra Sabah gazetesi dün şu haberi geçti:

'FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde görev alan üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiği MASAK raporu ile belgelendi'

Beklentim doğru çıkıyor: Muhalefet belediyelerine operasyonlar hızlanacak"