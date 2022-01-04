'Belediye başkanlarını suçlayacak belge bulunması için talimat verildiğini öğrendik'

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiği yönündeki iddialarına ilişkin konuştu. Torun, "Belediye başkanını suçlayacak, itham edecek belge bulunması için talimat geldiğini öğrendik. Böyle bir ortamda belediye başkanının dinlenmemesi mümkün mü?" dedi.
'Bunlar hep FETÖ'nün kötü taklidini yapıyor'
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Torun'un, CHP'li belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiği iddialarına ilişkin yanıtlarını köşesine taşıdı. Torun, telefon dinleme iddiasının neye dayandırıldığı sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Dinleme yapıldığına ilişkin somut bir belge olmaz. Biz, CHP'li belediyelerin incelemeye alındığını, bunun için İçişleri Bakanlığı'nda bir birim oluşturulduğunu, her başkanımızla ilgili dosya düzenlendiğini, gönderilen müfettişlere, belediye başkanını suçlayacak, itham edecek belge bulunması için talimat geldiğini öğrendik. Böyle bir ortamda belediye başkanının dinlenmemesi mümkün mü? Bunlar hep FETÖ'nün kötü taklidini yapıyor."
'CHP'li belediye başkanlarının mercek altında'
Torun'un CHP'li belediye başkanlarının mercek altında tutulduğunu belirten Öztürk, "Yaptığı her iş inceleniyor, her konuşma mutlaka değerlendiriliyor, suç bulmaya, belediyeyi itham edecek belge oluşturulmaya çalışılıyor" dedi. Öztürk ayrıca, CHP'nin bu nedenle Belediye Hukuk Komisyonu kurduğunu gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yürütüldüğünü şöyle aktardı: