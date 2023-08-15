Hedef gösterilmişti: Sümela Manastırı'nda Meryemana Yortusu Ayini yapıldı

Yeniden Refah Partisi ve İYİP'in iptal edilmesini istediği ve hedef gösterilen Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği Meryemana Yortusu Ayini, 10. kez Sümela Manastırı'nda düzenlendi.

Bartholomeos, "Bugünkü ayinimizde bir kez daha dünya barışı için yüce Allah'a yakarırken bu güzel Karadeniz'in etrafında toplanan tüm ülkelerin selametini diledik. Kuzeydeki komşularımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sulh yoluna varması için dua ettik" dedi.

Yaklaşık 350 kişi katıldı

DHA'nın haberine göre, Hristiyan dünyasında 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar tarafından yapılan ayine katılanlar, sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümela Manastırı'na geldi. Manastırın içi ve çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliği tarafından verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine yaklaşık 350 kişi katıldı.

Ayinde konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, 2010 yılından bu yana ayin düzenledikleri için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet yöneticilerine teşekkür etti.

Ayinin iptal edilmesi istenmişti

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ayini hedef göstererek yetkilileri, ayini iptal etmeye çağırmıştı. Emekli tümamiral Cihat Yaycı da tüm siyasi partilere mektup gönderip ayinin Lozan Antlaşması’na aykırı olduğunu öne sürerek iptalini istemişti. Daha önce 26 Ekim olarak kutlanan Trabzon’un 'fethi', yanlış olduğu gerekçesiyle geçen sene 15 Ağustos olarak resmileşmişti.