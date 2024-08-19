Hedef gösterilen TÖB-SEN temsilcisine sürgün: 'Asıl cezalandırılan ÇEDES'e itiraz edenler'

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ÇEDES'e yönelik faaliyetlerinden dolayı kınama ve sürgün cezası aldığını duyurdu.

9 ay önce ÇEDES’e karşı Bursa Barosu ve velilerin katılımıyla beraber sendikal faaliyet yürütülmüştü. Toplantı “bilimsel ve laik eğitim istiyoruz” başlığı altındaydı ve de okul dışında, mesai saatleri dışında gerçekleştirilmişti. Mart ayındaysa okulun içinde ve yakınlarında uyuşturucu kullanılması, bir tarikat tarafından okula nüfuz edilmeye çalışması, veli beyanları doğrultusunda "çocukların Atatürk’e düşman edilmesi" gibi başlıklar sebebiyle ortak bir basın açıklaması yapılmıştı. Basın açıklamasının adı “okul önünde uyuşturucu, okul içinde tarikat istemiyoruz”du. Fakat bu açıklamanın sonucunda bir veli Serkan Bebek’i "din düşmanı" diyerek hedef gösterdi.

Bebek durumu, “Okul idaresine durum bildirildi, ben de soruşturma talebinde bulundum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bana soruşturma talebinde bulunduğum konu hakkında yani bana 'din düşmanı' denilmesini soruşturmayarak, 9 ay önce yaptığımız ÇEDES eylemini soruşturarak sendikal faaliyetimi suç unsuru haline getirdi ve kınama ile sürgün cezası verildi” sözleriyle özetliyor.

Sürecin sonunda aldığı cezayı duyuran Serkan Bebek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sendikal faaliyet yaptığım, laikliği savunduğum, ÇEDES projesinin psikolojik ve pedagojik zararlarını anlattığım için sürgün edildim. Bu karar benim için yok hükmündedir. Dost ve düşman bilsin ki mutlaka kazanacağız. Bu karara karşı sonuna kadar direneceğiz."

Bebek hakkında alınan sürgün kararı.

soL’un ulaştığı Bebek tüm süreci anlattı. Bir velinin kendisine “din düşmanı” demesi üzerine kendi talebiyle başlatılan soruşturma, Bebek’in sürgün edilmesi ve kınama almasıyla sonuçlandı. Daha önce defalarca hedef gösterilen öğretmen müfettişlerin soruşturmayı aleyhine yönlendirdiğini, kendi tanıklarının dinlenmediğini, talep konusuna dair değil bambaşka bir konuya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Soruşturmada tanık olarak yer alan 8 velinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe vererek şikayetçi olduğunu da aktardı. Dilekçelerin sebebi müfettişlerin kendilerine baskı yapması, söylemedikleri şeyleri yazması, Serkan Bebek’in ismini vererek yönlendirme yapmaları, soruşturma talebinde bulunulan konuyla ilgili soru sormamaları ve sendikal faaliyetleri işin içine kattıklarına dair bilgiler içeriyor.

Bebek, hakkında verilen cezaya ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Tamamen sendikal faaliyet cezalandırılıyor. Bugün il teftiş kurulundaki müfettişlerin başkanıyla görüştüm. Gerekçe olarak ortaya koydukları şey şu: ‘Size bir veli din düşmanı dedikten sonra bir açıklama yaptınız, yaptığınız açıklama basında yer aldı ve bu haberin altında da veliye küfür edildi. Velinin eşi de sizi dövmeye gelecek, sizi düşündüğümüz için yerinizi değiştirdik.’

Böyle saçma sapan bir gerekçe olabilir mi? Basın haber yapabilir, biri altına yazabilir. Bu beni nasıl ilgilendirebilir? Rahatsızlarsa savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar. Tamamen keyfi ve siyasi bir karar aslında. Çünkü maket mezardan, gerçek bıçakla hayvan kesme provasına kadar pek çok ÇEDES skandalını Türkiye kamuoyuna ifşa ettik. Akit gazetesi de daha önce hedef gösterdi. Burada bilinçli bir şekilde benim üzerimden laikliğe sahip çıkan eğitimcilere verilmek istenen bir gözdağı var.”

Çarşamba günü okulun önünde velilerle birlikte, cuma günüyse Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde hem veliler hem de Bursa’daki STK’larla birlikte bir açıklama yapılacak. Bursa Barosu’nun da desteğiyle iki gün içerisinde yürütmeyi durdurma talepli bir dava açılacak. Hem veli hakkında "kin ve nefret suçu" işlediği gerekçesiyle hem de müfettişlerin baskı yaptığına dair veli beyanları da olduğu için onlar hakkında da "görevi kötü kullanmak"tan suç duyurusunda bulunulacak.

TÖB-SEN: Burada cezalandırılan ÇEDES projesine itiraz eden kesimlerdir

TÖB-SEN Genel Merkezi tarafından Serkan Bebek'e yönelik verilen kararlara tepki geldi. Açıklamada "Burada cezalandırılan ÇEDES projesine itiraz eden kesimlerdir" mesajı verildi ve kamuoyuna çağrı yapıldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aslında Serkan Bebek'e verilen cezanın asıl nedeni ÇEDES projesini ülke genelinde gündem haline getirmesidir. Soruşturma sürecinde usulsüzlüklerde yaşanmıştır. Müfettişler velilerin hepsini dinlememiş, tanıklığını dinleyeceği velilere ise sert davranmış baskı altına almışlardır.

Müfettişler velilere 'size ÇEDES ile alakalı dilekçeyi Serkan öğretmen mi verdi? Bursa Barosu'ndan Avukat Kemal Özgür Bey mi verdi?' şeklinde sorular sorulmuş, 'Hayır dilekçeyi biz hazırladık' diyenlere ise 'Siz bu dilekçeyi yazamazsınız' denilmiştir. Daha da enteresan olan ise gönüllük esasına dayanan ÇEDES projesini neden istemedikleri velilere sorulmuştur.

Okula yakın bulunan bir tarikat evine öğrencilerin götürüldüğü iddasını soruşturmayan Bursa il Milli Eğitim Müdürlüğü, çocuklarının kendi bilgisi ve izni dışında bu tarikata gittiğini , burada iken ailelere haber verilmediğini, çocuğunu bulamadığı için yarım saat kapıda arayan velinin daha sonra çocuğunu tarikatta bulduğunu, yine bir veli 7 yaşındaki çocuğuna burada bulaşık yıkatıldığını, yine bir başka veli ise 'çocuğumu burada atatürk'e düşman ettiler, paranın üzerinde Atatürk var diye parayı tutmuyordu psikolojisini zor toparladık' demelerini sorun bile etmemişlerdir..

Bu gerçekler Bursa İl Milli Eğitim tarafından yok sayılarak Serkan Bebek'in okul önünde demokratik kitle örgütleriyle yaptığı basın açıklamasında 'tarikat istemiyoruz' dendiği için okul veli-okul aile birliği arasında gruplaşmaya ve öbekleşmeye sebep olduğu iddia edilmiş ve Bursa TÖB-SEN temsilcisi arkadaşımıza ceza vermeyi uygun görmüşlerdir. Ceza yetmiyor olacak ki bugün Serkan Bebek başka bir okula sürgün edilmiştir. Buradan onlara bir kez daha dile getirelim bizim tarikatlar karşısında duruşumuz bellidir. ÇEDES projesiyle laik eğitimin yok sayıldığını, çocuklarımızın tarikatlara ve cemaatlere teslim edilmek istendiğini hepimiz biliyoruz.

Serkan Bebek cezalandırılırken aslında kamusal, bilimsel, demokratik, laik, parasız eğitimi savunan eğitimciler cezalandırılmaktadır. Bu ceza ile ilerici, aydın eğitim emekçilerine göz dağı verilmek istenmektedir, kabul etmiyoruz.

Bursa İl Milli Eğitim bu kararla şu mesajı vermiştir; veli istediği zaman öğretmenler, din düşmanı ya da farklı söylemlerle hedef gösterilip şiddete açık hale getirebilir, aile bilgisi olmadan çocuklar tarikata gidebilir burada çocuklar atatürke düşman edilebilir bunda herhangi bir sorun görmüyoruz.

Bunu da sormak istiyoruz; Bursa İl Milli Eğitim bu tarikat tarafından mı yönetilmektedir? Bugün sabah 7 velimiz Bursa İl Milli Eğitime Temsilcimiz Serkan Bebek'in cezalandırılmasına karşı çıkan dilekçe vermişlerdir. Bu dilekçelere cevap verecek misiniz?

Son olarak tüm aydın, ilerici kesimlere, laik eğitimi savunanlar, çocuklarını bilimsel eğitim görmelerini isteyenlere, demokratik kitle örgütlerine sesleniyoruz. Burada cezalandırılan Serkan Bebek nezdinde gericiliğe karşı çıkan tüm kesimlerdir. Burada cezalandırılan ÇEDES projesine itiraz eden kesimlerdir. Herkesi Serkan BEBEK arkadaşımızı sahiplenmeye davet ediyoruz.

TÖB-SEN olarak kamusal, bilimsel, demokratik, laik, parasız eğitimi savunmaya devam edeceğiz .ÇEDES'e ve tarikatlara geçit vermeyeceğiz. Tüm yasal ve demokratik haklarımızı kullanacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı birdirir, bu hukuksuzluğu yapanlarla yargı önünde hesaplaşacağımızın bilinmesini isteriz."