Hedef gösterilen Apolas Lermi'nin konseri iptal edildi

Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde konser veren sanatçı Apolas Lermi’nin Gümüşhane’ye bağlı Özkürtün’de vereceği konser, "milliyetçi grupların" hedef göstermesi sonrası iptal edildi. Lermi'nin geçen sene de Denizli ve İstanbul'daki konserleri iptal edilmişti.

Susma Platformu’nun haberine göre, Lermi, 21 Temmuz Cuma günü Kadırga Festivali’nde sahne alacaktı. Sanatçı, konserinin Gümüşhane Özkürtün Belediyesi tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Lermi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Belediye tarafından 21 Temmuz 2023 Kadırga Festivali için başkan tarafından arandık ve başkanın tüm taleplerini sözleşmesiz, ön koşulsuz olarak kabul ettik. Daha sonra belediye bizim adımızın da olduğu afişi sayfalardan paylaştı. Afişi gören ve kendine 'milliyetçi Trabzonspor, Türkçü' gibi isimler veren 3-5 sosyal medya hesabı Özkürtün Belediyesine konserin iptal olması için baskı yaptı.”

Lermi, daha önce de Kasım 2018’de Uzungöl’deki doğa talanına karşı yaptığı şarkı nedeniyle bölgedeki işletme sahipleri tarafından tehdit edilmişti. Mayıs 2022’de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kendisini hedef göstermesinin ardından Denizli ve İstanbul’daki konserleri iptal edilmiş, Temmuz 2022’deki Giresun konseri de valilik tarafından yasaklanmıştı.