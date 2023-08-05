Hedef 'Batı tipi sosyal demokrat çizgi': CHP programı yenileniyor

CHP seçim sonrası tüzüğün ardından program değişikliği için de harekete geçti. CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre’nin koordinatörlüğünde hazırlanacak yeni program için üyelere çağrı metni gönderildi.

Duvar'da yer alan habere göre, CHP’nin iktidar stratejisi ve vizyonunun açıklandığı yeni bir parti programı hazırlanmasının önem kazandığı belirtilen çağrı metninde şöyle denildi:

“Cumhuriyet’in kuruluşunda temel bir rol oynamış olan CHP, bugünkü dünya ve Türkiye koşullarında demokrasi, eşitlik, özgürleşme, katılımcılık, bilime dayalı ilerleme dahil ortaya çıkan kritik alanlarda öncülük yapmasını sağlayacak yeni bir program hazırlamak ihtiyacı ile karşı karşıyadır. Bu niteliğiyle bu program iktidara giden yolun referans metni ve vizyon belgesi olacaktır. Bu program, felsefesine ve hedefine uygun olarak, katılımcı bir biçimde hazırlanacaktır.”

Üyelere 5 soru

Çağrı metninde katılımcı anlayışın gereği olarak hem vatandaşlardan hem de parti üyelerinden şu sorulara yanıt vermeleri istendi:

CHP’nin yüz yıllık tarihi ve Türk siyasi hayatındaki yeri hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

CHP Türkiye’nin geleceğini şekillendirmede nasıl bir rol oynamalıdır?

CHP’nin programına yön vermesi gerektiğini düşündüğünüz ana prensip ve temel değerler nelerdir?

Türkiye’nin öncelikli olduğunu düşündüğünüz üç sorununu yazınız? Bu sorunların çözümü için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini kısaca açıklayınız.

CHP’nin politikalarını uygulaması ve ilkelerini hayata geçirmesi için gereken iktidar stratejisi hakkındaki görüşlerinizi yazınız.

Hedef 'Batı tipi sosyal demokrat çizgi'

'Değişim' tartışmalarının CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, tüzüğün yanı sıra programda da revizyona gidileceği mesajını vererek, ''Bu konuda da yapılan güzel çalışmalar var. Yetiştirebilirsek bu çalışmayı da kamuoyunun tartışmasına açmayı düşünüyoruz'' demişti.

CHP'nin yeni dönemde izleyeceği ideoloji, ilke ve söylemin de masaya yatırıldığını aktaran Sözcü yazarı Aytunç Erkin, CHP'nin Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti'nin çalışmalarını incelediğini ve ''Batı tipi 'sosyal demokrat' çizgiyi'' yeni dönemde kitlelerle buluşturmak istediğini duyurmuştu.