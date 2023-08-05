İmamoğlu: İstanbul seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da kışlık sebze fidesi dağıtım törenine katıldı. Üreticilerin sıkıntı içinde olduğunu söyleyen İmamoğlu, ekonomik krize dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bütün bu yaşananlar, bir gecede, talihsiz olarak milletin başına gelmiyor. Geçmiş dönemde yapılan hatalar, yürütülen yanlış ekonomi politikaları, özellikle bilimsellikten, teknikten ve hiçbir şekilde ortak akıldan faydalanmayan, ‘Her şeyi ben bilirim’ aklıyla hareket eden hükümetin bugün yarattığı ortamın ceremesini çekiyoruz.

Halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın, biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz."

Yerel seçim açıklaması

İmamoğlu seçimlerle ilgili de şöyle konuştu:

"Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz; ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde, bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok; yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı, onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp, baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız. Ve milletin hizmet alması için, bu millete ait milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız; buradaki kardeşiniz, asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz. Bunu herkes bilsin."