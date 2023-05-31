HDP'yi eleştiren Demirtaş'a Ahmet Türk'ten destek: 'Parti içinde birçok genel merkez oluştu'

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından HDP'ye ilişkin eleştiriler yöneltmiş ve aktif bıraktığını açıklamıştı.

HDP Danışma Kurulu üyesi Ahmet Türk, Demirtaş'ın HDP'ye yönelik eleştirileri ve siyaseti bırakma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

'Böyle bir karar beklemiyordum'

10Haber'den Hazar Dost'un haberine göre; Demirtaş'ın siyaseti bırakma kararını doğru bulmadığını belirten Türk, "Selahattin Bey başarılı bir politikacıydı. Genç ve dinamik bir arkadaşımız. Böyle bir karar beklemiyordum" dedi.

Türk, Demirtaş ile eleştirileri ve verdiği kararın nedenlerini konuşacağını ifade etti. Türk, Demirtaş'ın "Sesim yankılanıp bana geri dönüyor" diyerek eleştirilerinin dikkate alınmadığını belirttiği kısmı 'doğru bulmadığını' vurguladı. Türk, "Partinin bir merkezi var, onlarla dayanışma içinde sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

'Parti içinde birçok genel merkez oluştu'

Demirtaş'ın seçim sürecine dair eleştirilerine ise destek veren Türk, "Örgütlü bir yapı yoktu. Parti içinde birçok genel merkez oluştu" dedi.

Sandıktan çıkan sonuçların ortada olduğunu vurgulayan Türk, "Hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor" diyerek özeleştiri yapılması gerektiğini vurguladı.

Türk, eleştirilerin haklı olduğunu belirterek "Seçim sürecinde eksiklik vardı. Bu eksiklikler, adaylıklardan programa birçok yerdeydi. Kürt bölgelerindeki sonuçlar bunu gösteriyor. Bundan sonra halk konuşacaktır" diye konuştu.