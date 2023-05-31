Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı: 'Ne biz onu bırakırız ne de siyaset onu bırakır'

Eski HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aktif siyaseti bıraktığını açıklamasına ilişkin, "Ne biz onu bırakırız ne de siyaset onu bırakır" dedi.

'Beraber siyaset yapmaya devam edeceğiz'

Temelli, ARTI TV'de katıldığı programda, Demirtaş'ın "Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temelli, Demirtaş'ın açıklamasına ilişkin, "Siyasetten emekli olunmaz. Dolayısıyla şu anki duygu haliyle böyle bir şey söylemiş. O siyaseti bırakmak istese de ne biz onu bırakırız ne de siyaset onu bırakır. Beraber siyaset yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'Yüzleşme ve hakikatimizi anlamaya yönelik çaba içinde olacağız'

Temelli, Demirtaş'ın HDP'nin seçim sürecine ilişkin eleştirileri hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

Evet ortada bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın yaratmış olduğu etkiler var. Bunun yaratmış olduğu bir duygu hali var ve bu duygu hali tabii ki hepimizi etkiliyor. Buna bağlı olarak da açıklamalar yapıyoruz. Her şeyi anlamak için biraz zamana da ihtiyacımız var. Sahici, samimi, birbirimizi anlamaya yönelik bir eleştiri, özeleştiri sürecine ihtiyacımız olduğunu hepimiz söylüyoruz.

Çünkü parti yönetimi de 14 Mayıs sonrası ilk günden bunu söyledi. Sadece ikinci tur seçimleri olduğu için bunu ikinci tur sonrasına ötelemek gibi bir karar açıkladı. Bence de doğru bir karardı. Şimdi onun zamanı geldi. Hep kamuoyunda eleştirilerle, Demirtaş'ın altını çizdiği gibi düzeyli ve yapıcı eleştirilerle yol almaya çalışacağız. Özeleştiri süreci tabii ki yaşanacak. Bir yüzleşme ve kendi hakikatimizi anlamaya yönelik de bir çaba içinde olacağız."