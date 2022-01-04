HDP'ye saldıran Sütçü'nün Ülkü Ocakları'nda fotoğrafı çıktı

HDP Bahçelievler İlçe Örgütüne silah ve bıçakla saldıran ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Muhammet Eren Sütçü'nün Ülkü Ocakları'nda fotoğrafı ortaya çıktı.

Birgün'ün haberine göre, polisin "serserinin biri" dediği saldırgan Sütçü'nün, sosyal medya paylaşımlarında Ülkü Ocakları'nda çekilen fotoğrafları dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Sütçü'nün 28 Aralık’ta HDP İlçe Örgütü binasına yaptığı silahlı ve bıçaklı saldırıda, Ramazan Dışarı ve partili Aziz Şimşek yaralanmıştı.

Saldırı sonrası gözaltına alınan saldırgan, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. Soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirilirken, saldırganın gözaltı süresi 4 gün daha uzatılmıştı. Ardından Sütçü çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.